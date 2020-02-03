Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları 10-15 derece düşürecek
İstanbul'da başlayacak sağanak yağışın kuzeyli rüzgarlar ile birlikte perşembe günü bölgede kar yağışı olarak görülmesi bekleniyor. Valilik ise beklenen kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan ayrıntıları aktardı.
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