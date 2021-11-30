Balkon korkuluklarına çıkan çocuğu babası yakaladı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.