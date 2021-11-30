Balkon korkuluklarına çıkan çocuğu babası yakaladı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğu, haber verilen babası tarafından demirlerden alındı. Kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.

Haberler - NTV 30.11.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 30.11.2021 - 12:13

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