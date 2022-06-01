Balkondan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

İstanbul Zeytinburnu’nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu esnaf havada yakaladı. Üçüncü kattaki evin balkonundan çocuğun sarktığını fark eden esnaf hemen koşup binanın altında beklemeye başladı. Ve kısa süre sonra balkondan düşen 2 yaşındaki Muhammet Tareel’i havada yakalayarak kurtardılar.
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DHA 01.06.2022 - 12:18| Son Güncelleme : 01.06.2022 - 12:27
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