Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan kutlamaları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da corona virüs tedbirleri kapsamında evlerde kutlanıyor. İzmir'de camlar, balkonlar Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve balonlarla süslendi. Sokak şenliği düzenlenen Balçova'da masal kahramanlarının arasında olduğu kortej şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüdü. (Haber: Merih Ak)

NTV 23.04.2021 - 13:49 | Son Güncelleme : 23.04.2021 - 14:05

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