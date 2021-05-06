Balkonuna polis sirenli sistem kurdu: Sokağa çıkanları anonslarla uyarıyor
Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ergün Alpman, kısıtlamada sokakta gezenleri uyarmak için ilginç bir yöntem seçti. Balkonuna polis sirenli ses sistemi kuran Alpman, anonslarla sokakta gördüğü herkesi uyarıyor. Kendisinin kurallara uyduğunu, çok sevdiği motoruna bile binmediğini anlatan Alpman ‘‘İnsanları dışarıda görünce eşimle böyle bir oyun yapmaya karar verdik. Anonsu duyanlar önce şaşırıyor ama beni balkonda görünce gülmeye başlıyorlar. Bence herkes hastalık bitene kadar evinde oturmalı’’ dedi.
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ntv.com.tr 06.05.2021 - 12:43| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 12:52
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