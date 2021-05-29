Balon balığı tatilcileri korkuttu

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi. Alanya, Kemer, Lara Plajı'nın ardından yaklaşık 100 kilometrelik alan içinde yine sığ sularda karaya çıkmaya ramak kalan zehirli balık, tatilcileri korkuttu.

NTV 29.05.2021 - 14:55 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 15:02

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