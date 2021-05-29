Balon balığı tatilcileri korkuttu

Kızıldeniz'den gemilerin balans suyuyla Akdeniz'e gelip yerleşen balon balığı, şimdi de Adrasan Sahili'nde görüntülendi. Alanya, Kemer, Lara Plajı'nın ardından yaklaşık 100 kilometrelik alan içinde yine sığ sularda karaya çıkmaya ramak kalan zehirli balık, tatilcileri korkuttu.
Abone ol
Paylaş
NTV 29.05.2021 - 14:55| Son Güncelleme : 29.05.2021 - 15:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.