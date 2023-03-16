Balta, testere ve sopalarla saldırıp silah çektiler
İstanbul Kemerburgaza piknik yapmak için giden bir grup arkadaş, odun istedikleri traktör şoförünün yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda kafatasında kırıklar oluşan, yüzünün bir kısmı felç olan Mustafa Gündüz, Alkollüydü, yol kesip odun çaldılar demişler. Raporlarda yazıyor, alkol yoktu, yol kesemedik. Traktörü durdurup mangal için odun istedik ve sucuk ekmek verdik dedi. Gözaltına alınan 11 kişi, kasten yaralama, tehdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
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