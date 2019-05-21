Bandırma Vapuru: Kurtuluşa Yolculuk (100 yıl sonra aynı rota)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu o üç günlük yolculukla başladı. Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl önce Bandırma Vapuru ile Samsun'a vardı, Milli Mücadele'yi başlattı. İşte NTV ekibinden Yağız Şenkal ve Ali Kara'nın hazırladığı 19 Mayıs'a özel "Bandırma Vapuru: Kurtuluşa Yolculuk" belgeseli...
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