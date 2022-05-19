Bandırma Vapuru’ndaki dedesinin rotasında

Atatürk ve silah arkadaşları, Bandırma Vapuru’na ‘‘Ya İstiklal Ya Ölüm’’ parolasıyla bindi. İstanbul’dan Samsun’a 3 gün süren o yolculuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ilk adımı oldu. Atatürk’e Bandırma Vapuru’nda eşlik edenlerden biri de tabip yüzbaşı Behçet Feyzioğlu’ydu. Feyzioğlu’nun torunu, dedesinin neler yaşadığını daha iyi anlamak için, tekneyle o rotayı izledi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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