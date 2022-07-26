Baraj gölünde ziyaretçileri heyecanlandıran görüntü

Artvin’in Borçka ilçesindeki baraj gölünde tekneyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, yüzen bir ayı görünce heyecanlandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden ziyaretçilerden biri ayıya ‘‘Gel oğlum gel, canlı yayındayız’’ diye seslendi.

Haberler - İHA - DHA 26.07.2022 - 14:56 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 15:02

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