Baraj gölünde ziyaretçileri heyecanlandıran görüntü
Artvin’in Borçka ilçesindeki baraj gölünde tekneyle gezintiye çıkan ziyaretçiler, yüzen bir ayı görünce heyecanlandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden ziyaretçilerden biri ayıya ‘‘Gel oğlum gel, canlı yayındayız’’ diye seslendi.
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İHA - DHA 26.07.2022 - 14:56| Son Güncelleme : 26.07.2022 - 15:02
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