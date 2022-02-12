Baraj puanının kalkmasının sonucu ne olur?

Üniversite sınavına girecek milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. Baraj puanı kaldırıldı. Önceden, Temel Yeterlilik Testi'nde 150, Alan Yeterlilik Testi'nde ise 180 puan baraj uygulanıyordu. Yani, yerleştirme puanları artık sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanının eklenmesiyle hesaplanacak. Yeni uygulamanın nedenlerini ve sonuçlarını, Eğitim Uzmanı Burak Kılanç anlattı.

Haberler - NTV 12.02.2022 - 12:02 | Son Güncelleme : 12.02.2022 - 12:11

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