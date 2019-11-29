Başakşehir'de 250 bin TL'lik kapkaç: Çalıştığı firmanın parasını çaldı
İstanbul Başakşehir'de çalıştıkları firmaya ait 250 bin lirayı banka şubesinden çeken iki kişiden biri, çantayı iş arkadaşının elinden alarak banka önünde bekleyen suç ortağıyla birlikte kaçtı. Bir kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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