Base jump dünya rekortmeni Kuzey Marmara Otoyolu’ndan paraşütle atladı
Base jump (serbest düşüş) ve Wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu olan ve dünya rekorlarına imza atan Cengiz Koçak, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan paraşüt ile atladı. 88 metre yükseklikten yere inmesi ortalama 3 saniye süren heyecanlı bir atlayış gerçekleştiren Koçak, atlayış sırasında her şeyi bu kadar alçakta hissetmenin nabzını yükselttiğini ifade etti.
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NTV 15.04.2021 - 11:19| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 11:34
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