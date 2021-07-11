Başhekim yardımcısı ile doktor yumruk yumruğa kavga etti

Şanlıurfa’da başhekim yardımcısı ile doktor yumruk yumruğa kavga etti. İddiaya göre Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı S.G., doktorları denetime çıktı ve kadın doğum uzmanı S.K.’nın yerinde olmadığını belirledi. Hastanenin kafeteryasında konuşmak için biraraya gelen S.G ve S.K., bir anda yumruklaşmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

ntv.com.tr 11.07.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 17:39

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