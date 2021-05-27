Kafası bidona sıkışmış halde bulundu: Bunu yapan bir insansa....

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kafası bidona sıkışmış haldeki köpeği okul müdürü kurtardı. Yoldan geçerken köpeğin sesini duyan Derik Samsung Kovanlı İlk ve Ortaokulu Müdürü Sadettin Cevheroğlu, arkadaşıyla beraber araçtan inerek hayvanı aramaya başladı. Otların içinde buldukları köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkaran Cevheroğlu ‘‘Biz onu kurtardıktan sonra yolun karşısına geçip sanki bize teşekkür edercesine baktı. Hayvanlara merhamet göstermek insanlara merhamet göstermek kadar değerlidir’’ dedi.

27.05.2021 - 11:47 | Son Güncelleme : 27.05.2021 - 12:07

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