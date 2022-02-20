Başını betona çarpan itfaiyeci beyin kanaması geçirdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiyeci başını betona çarpıp beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki Veysel Atçı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Veysel Atçı’nın merdivenden atlayacağı sırada dengesini kaybettiği ve atlama yatağının ucuna düşerek başını yere çarptığı görülüyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.02.2022 - 12:41 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 12:59

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