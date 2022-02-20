Başını betona çarpan itfaiyeci beyin kanaması geçirdi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiyeci başını betona çarpıp beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki Veysel Atçı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, Veysel Atçı’nın merdivenden atlayacağı sırada dengesini kaybettiği ve atlama yatağının ucuna düşerek başını yere çarptığı görülüyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.