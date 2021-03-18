Bebek ezilmekten son anda kurtuldu

Bağcılar’da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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İHA 18.03.2021 - 20:39| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 20:54
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