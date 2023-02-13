Bebeklere koşan hemşire o anları anlattı: Kaçmak aklıma bile gelmedi
Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, deprem anında yenidoğan yoğun bakım ünitesine koşmuş ve hayatalrını hiçe sayarak bebekelri korumuşlardı. O hemşirelerden biri, Devlet Nizam, ''O an kaçmak aklıma bile gelmedi, tek derdim bebekleri kurtarmaktı'' dedi.
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