Bebeklere koşan hemşire o anları anlattı: Kaçmak aklıma bile gelmedi

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görev yapan hemşireler, deprem anında yenidoğan yoğun bakım ünitesine koşmuş ve hayatalrını hiçe sayarak bebekelri korumuşlardı. O hemşirelerden biri, Devlet Nizam, ''O an kaçmak aklıma bile gelmedi, tek derdim bebekleri kurtarmaktı'' dedi.

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