Berber koltuğunda kalp krizi geçirdi

Adana’da yaşayan 22 yaşındaki Ömer Kaya, berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. Çalışanlar panikle ne olduğunu anlamayarak Kaya’yı kolonya ile ayıltmaya çalıştı. Gencin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Ömer Kaya tedavisini ardından taburcu oldu ve berberdeki çalışanlara pasta getirerek teşekkür etti.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 11:35 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 11:52

TÜRKİYE HABERLERİ