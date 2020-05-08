Berberler açılıyor (Sakal traşına yasak)

Berber ve kuaförler için yeni dönem pazartesi günü başlayacak. İçişleri Bakanlığı çok ayrıntılı bir genelge yayınladı. Dükkan sahipleri de o genelgedeki koşulları sağlamak için çalışmaya başladı. Şimdiden söyleyebiliriz ki, müşteriler alıştıklarından farklı bir ortamla karşılaşacaklar.

NTV 08.05.2020 - 09:41 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:23

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