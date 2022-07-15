Beştepe darbecilerin hedefindeydi: F-16'lar bomba attı

Bir yanda darbeci askerler, diğer yanda ise Cumuhrubaşkanlığı Külliyesi'ni savunmak için Beştepe'ye koşan binlerce Ankaralı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da değildi ama Külliye FETÖ'cülerin ilk hedefleriden biriydi. Sivillerin direnişi ile Külliye'yi ele geçiremeyen darbeciler bu defa miletin silahlarını millete yöneltti. Cumhurbaşkanlığı önünde biriken insanların üzerine F-16'lardan iki bomba atıldı. İşte 15 Temmuz gecesi Beştepe'de yaşananlar...

Haberler - NTV Haber 15.07.2022 - 09:40 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 16:38

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