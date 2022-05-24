Beyazıt’ta 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’da iki grup arasında çıkan ve 1’i polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga sırasında kalabalıktan bir kişinin silahını çekerek ateş açtığı ve polisi vurduğu anlar var. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, iki grup arasında çıkan çatışmanın nedeni, 10 ay önce başlayan ‘tükürük’ kavgası...

Haberler - İHA 24.05.2022 - 11:08 | Son Güncelleme : 24.05.2022 - 11:43

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