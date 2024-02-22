Beylikdüzü'nde film sahnelerini aratmayan kovalamaca
İstanbul Beylikdüzü'nde "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Trafikte makas atıp defalarca kırmızı ışık ihlali yapan şüpheli yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı ve gözaltına alındı. Ehliyetinin kullandığı motosiklet için yetersiz olduğu tespit edilen şüpheliye 33 bin lira para cezası kesildi. Motosikleti bağlandı, ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu.
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