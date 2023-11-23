Beyoğlu'nda kazadan sonra kaçan otomobil, takip edilirken takla attı
İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki araçlara çarparak kaçtığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından takibe alındı. Tekeri patlayan ve hasar gören otomobiline rağmen durmayan sürücü, peşindekilerin uyarılarını dikkate almayınca Şişli'de başka araçlara çarparak takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Murat Aksu yaralanırken, sürücünün kaçtığı anlar böyle görüntülendi.
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