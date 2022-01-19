Bıçaklı saldırgan doktoru yumrukladı

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen eli bıçaklı bir kişi acil servisi bastı. Bir doktoru yumruk atarak yaralayan saldırgan, bir hastayı da boğazına bıçak dayayarak tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Haberler - NTV 19.01.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 19.01.2022 - 16:58

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