Bilecik’teki KYK yurdunda kedileri çuvala koyarak topladılar

Bilecik’te Ertuğrulgazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu çalışanları bahçedeki kedileri toplayarak çuvallara koydu. Duruma tepki gösteren öğrenciler, kedileri çuvallardan çıkarıp yaşananları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari soruşturma açtı. Bilecik Savcılığı da yurt müdürü ve 3 çalışan hakkında soruşturma başlattı.
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