Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayıları daha da artabilir
Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita açıklandı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da artış var. En yüksek vaka oranına sahip olan il ise Samsun oldu. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan yeni sayıları NTV'ye değerlendirdi.
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NTV Haber 06.03.2021 - 17:56| Son Güncelleme : 06.03.2021 - 18:11
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