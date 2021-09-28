Binanın kolonlarını keserken yakalandı: Bizim canımıza kastediyor

İstanbul Sultangazi’de bir apartmanın zemin katındaki kolonları kesen 7 kişi polise yakalandı. İddiaya göre bina sakinleri, zemin katta dükkanı olan M.D. ile mahkemelik olmuştu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Olay günü 6 kişiyle binaya gelen M.D., kolonları keserken polise yakalandı. Yönetici Ali Abaza ‘‘Yakalamasaydık belki de bina çökmüş olacaktı. Can güvenliğimiz yok. Buranın mühürlenmesini istiyoruz’’ dedi.

ntv.com.tr 28.09.2021 - 12:42 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 12:56

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