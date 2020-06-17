Bingöl'deki deprem ikinci kez evsiz bıraktı

Bingöl'ün Elmalı Köyü'nde evleri olmadığı için eski sağlık ocağına yerleşen Erdoğan Hapoğlu ve kızı depremde ölümden döndü. 15 yaşındaki kızı Evrim'le birlikte enkaz altında kalan baba Hapoğlu tedavisinin ardından taburcu oldu. Aile, şimdilik yakınlarının yanında kalıyor. Üstelik bu aile için ilk değil.

NTV 17.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 12:35

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