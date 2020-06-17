Bingöl'deki deprem ikinci kez evsiz bıraktı

Bingöl'ün Elmalı Köyü'nde evleri olmadığı için eski sağlık ocağına yerleşen Erdoğan Hapoğlu ve kızı depremde ölümden döndü. 15 yaşındaki kızı Evrim'le birlikte enkaz altında kalan baba Hapoğlu tedavisinin ardından taburcu oldu. Aile, şimdilik yakınlarının yanında kalıyor. Üstelik bu aile için ilk değil.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.06.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 12:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.