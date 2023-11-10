Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir: Zübeyde Hanım'dan oğluna mektup
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın zor bir hayatı oldu. Oğlundan haber alamadığı günlerde, sürgüne giderken ya da onu cepheye uğurlarken her an ondan kötü bir haber alabileceği endişesiyle yaşaması, evinin sürekli baskınlara uğraması sağlığını da etkiledi. Felç geçiren, görme yetisini kaybeden Zübeyde Hanım çok sevdiği oğlu yurt gezisindeyken İzmir'de vefat etti. İşte Zübeyde Hanım ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel anne-oğul ilişkisi... (Haber: Merih Ak Kamera: Burak Uygun)
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