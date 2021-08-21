Bir hayvanseverin isyanı: Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz

Sosyal medyada bir hayvanseverin isyanı gndem oldu. orlu’da yaşayan İbrahim Kaya, beslediği sokak kpeğinin belediye tarafından alınması iin ihbarda bulunulduğunu ğrenince ok sinirlendi. İşte, Kaya’nın, kpeği ihbar eden komşularına insanlık dersi verdiği grntler...

NTV 21.08.2021 - 15:38 | Son Güncelleme : 21.08.2021 - 16:15

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