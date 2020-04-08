Bağcılar'da karantinaya alınan binada ihmal iddiası: Hasta ziyaretine gitmişler
İstanbul Bağcılar'da corona virüs sebebıyle 4 binada yaşayanların karantina altına alınmasında üçüncü gün. Binaların önünde polisin bekleyişi sürerken, hasta bir kişinin aile apartmanındaki herkese virüs bulaştırdığı iddia edildi. Binada yaşayanlar virüsü, corona hastasını evinde ziyaret ettiklerı sırada kapmış.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.04.2020 - 14:28| Son Güncelleme : 08.04.2020 - 15:55
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.