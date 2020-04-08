Bağcılar'da karantinaya alınan binada ihmal iddiası: Hasta ziyaretine gitmişler

İstanbul Bağcılar'da corona virüs sebebıyle 4 binada yaşayanların karantina altına alınmasında üçüncü gün. Binaların önünde polisin bekleyişi sürerken, hasta bir kişinin aile apartmanındaki herkese virüs bulaştırdığı iddia edildi. Binada yaşayanlar virüsü, corona hastasını evinde ziyaret ettiklerı sırada kapmış.

NTV 08.04.2020 - 14:28 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 15:55

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