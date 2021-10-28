Bir kişinin öldüğü yangında patlama anı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği yangındaki patlama anı cep telefonuyla kaydedildi. 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mutfak tüpü bomba gibi patladı. 77 yaşındaki duyma engelli Kazım Aydınoğlu kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başarırken kardeşi hayatını kaybetti.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 10:02 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 10:26

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