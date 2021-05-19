Bodrum Belediye Başkanı çöpleri karıştırıp isyan etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Göltürkbükü’nde bir sokaktaki çöp yığınını karıştırıp isyan etti. Molozları, sandalye ve çekmeceleri gösteren Aras ‘‘Bunlar çöpe atılacak malzemeler midir? Belediyeyi arasalar biz gelip alırız. Bu malzemeleri sokağa kimlerin attığını bulup deşifre edeceğiz’’ dedi.

ntv.com.tr 19.05.2021 - 14:35 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 14:52

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