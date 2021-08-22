Boğaz’da yüzme yarışı: Zorluydu ama başardım

İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında 2 bin 500 yarışmacı Asya’dan Avrupa’ya kulaç attı. Öğrenciyken geçirdiği kaza sonrası iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de boğazı yüzerek geçen yarışmacılardandı. (Haber:Tuana Çiftçi Kamera:Hüseyin Eroğlu)

NTV 22.08.2021 - 17:14 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 17:27

DİĞER VİDEOLAR