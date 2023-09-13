Boğaz'ı yüzerek geçip işlerine gidiyorlar

İstanbul'da sabah trafiğinden bunalan spor tutkunu bir grup, işlerine yüzerek gidiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla Üsküdar'da buluşup Sarayburnu'na tam 3 kilometre kulaç atıyorlar. Böylelikle hem zamandan tasarruf ediyor hem de spor yapıyorlar. (Haber: Emirhan Ergen Kamera: Savaş Daldal)

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