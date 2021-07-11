Boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardı: İzlediğim videodan öğrendiklerimi uyguladım
Bursa’da annesiyle bareber girdiği dükkanda boğazına şeker kaçan çocuk, kuaförün müdahalesiyle ölümden döndü. Çığlıkları duyup arkdaşının dükkanına gelen kuaför Ercan Uşak, doğru müdahaleyle çocuğun boğazından şekeri çıkarmayı başardı. İki ay sonra baba olacağı için boş vakitlerinde ilk yardım videoları izlediğini anlatan Uşak, ‘‘İlk çocuğum doğacağı için eğitici videolar izliyorum. Çocuğu o halde görünce hemen videodan öğrendiğim tekniği uyguladım. Kurtulduğu için çok mutluyum’’ dedi.
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ntv.com.tr 11.07.2021 - 13:01| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 13:13
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