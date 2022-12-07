Manisa’nın Akhisar ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun boğazına şeker kutusunun kapağı kaçtı. Can havliyle içeri giren çocuğu bakkal dükkanının sahibi kurtardı. Heimlich manevrasıyla kapağın çocuğun boğazından çıkmasını sağlayan Münire Oflaz, ‘‘Anne babalar çocuklara bunları verirken çok dikkatli olsunlar. Herkesin başına gelebilir. Allah’ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın’’ dedi.
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