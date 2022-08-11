Bolu'da cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağındaki çocukla esnafa sığındı
Bolu'da yabancı uyruklu bir kadın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yine yabancı uyruklu şüpheliyi bıçaklayıp kucağındaki çocuğu ile birlikte esnafa sığındı. Çıplak olan kadına yardım eden bir kişi, kendisine üzerini örtmesi için kıyafetler verdiği söyledi. Şüpheli gözaltının ardından tutuklandı.
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