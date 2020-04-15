Bor katkılı el dezenfektanı BOREL yarın raflarda

Bor katkılı yerli el dezenfektanı borel yarından itibaren satışa sunulacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ilk etapta günlük kullanım için küçük boy ürünün raflarda olacağını söyledi. BOREL'in, içeriği sayesinde cilt problemlerine yol açmadığını da belirtti.
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NTV 15.04.2020 - 16:17| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 18:08
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