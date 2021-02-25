Borudan hem su aktı hem alev yükseldi

Adıyaman’da bahçesinde sulama suyu için sondaj yaptırmak isteyen vatandaş sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaştı. Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar fark etti. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi. Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Vatandaşlar ‘doğalgaz bulduk’ diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.
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NTV 25.02.2021 - 10:14| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 10:33
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