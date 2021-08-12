Botlarla kurtarıldılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Helikopterlerin yanı sıra su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde vatandaşlar botlarla kurtarılıyor.
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ntv.com.tr 12.08.2021 - 15:39| Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:48
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