Botlarla kurtarıldılar

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Helikopterlerin yanı sıra su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde vatandaşlar botlarla kurtarılıyor.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 15:39 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:48

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