Boyları 3 metreyi bulan sarkıtlar tehlike saçıyor

Erzurum’da uzunlukları 2-3 metreyi bulan buz sarkıtları yoldan geçenler için büyük tehliye oluşturuyor. Esnaf Deha Işık, dükkanının önünü temizlerken çatıdan düşen buz sarkıtı yüzünden başından yaralandı. Hastanede Işık’ın başına dikiş atıldı. Kentte sıcaklığın geceleri eksi 20 derecelere düşmesiyle hemen her çatıda upuzun sarkıtlar oluşmuş durumda... Ekipler gün boyunca vatandaşları uyararak sarkıtları kırmak için çalışıyor.
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