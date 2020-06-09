"Böyle devam ederse bulaşma artar"

Yeni vaka sayısı günlerdir bin civarında. Kısıtlamanın olmadığı hafta sonu fiziki mesafeye dikkat edilmemesi de ikinci dalga riskini arttırıyor. NTV’ye konuşan Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, "Bu böyle devam ederse birincisi vaka sayısında artmalar da göreceğiz. ikincisi hep ölüm oranı artar ve ölüm riski artar diye toplumun genelinden uzak tuttuğumuz 65 yaş üzerindeki kişilere bulaş da artacak. O zaman ölümler de artmaya başlayacak" dedi. Ceyhan, bu şekilde devam ederse kaldırılan birçok önlemin geri döneceği görüşünde.
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NTV Haber 08.06.2020 - 23:49| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 00:00
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