Bozkurt'taki selin yeni görüntüleri: Gelmeyin, kaçın
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri, Ezine Çayı kenarındaki evlerden birinde oturan bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde bir kişinin, ‘‘Çayın yukarısında iki kişi sulara kapılmış, can kaybı var. Gelmeyin, Allah aşkına gelmeyin, kaçın’’ diyerek çevredekileri uyarmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca kayıtta, Ezine Çayı üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de var.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 15:37| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 15:56
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