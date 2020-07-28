Bu arıların tanesi yüz lira

İzmir'de arıcılıkla uğraşan Aslıhan Özşahin, balın kalitesini artırmak için kendi kraliçe arısını yetiştirmeye başladı. Kısa sürede büyük verim aldı. Özşahin'in arıları, diğer üreticilerin de dikkatini çekti. Bunun üzerine Ege arısı ırkı kraliçeler, Türkiye'nin dört bir yanına tanesi 100 liradan satılmaya başlandı.
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NTV Haber - DHA 28.07.2020 - 15:57| Son Güncelleme : 28.07.2020 - 16:14
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