''Bu çiğköfte acılı'' dedi, çalışana yumruk atıp saldırdı

Afyonkarahisar’da aldığı çiğköftenin acılı olduğunu söyleyen bir adam çalışan gence saldırdı. Önce yediği çiğköfteyi Y.K.’nın yüzüne fırlatan G.Ş. daha sonra da yumruk atıp genci tokatlamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Y.K. adamı kendinden uzaklaştırmak için epey uğraştı. O sırada içeri bir müşterinin girmesiyle G.Ş. gence saldırmayı bıraktı ve çiğköftenin parasını fırlatıp gitti.
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NTV 28.02.2021 - 13:13| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 13:41
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