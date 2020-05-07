Bu evde gizemli yangınlar çıkıyor

Konya'da kızı ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki Hatice Aslan, evlerinde 15-20 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangınlar çıktığını belirtiyor.  Aslantaş, ''Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor'' dedi. Ailenin dramı gazetecilerin dikkatini çekti. Evde çekim yapılırken de yangın çıktı.

DHA 07.05.2020 - 10:35 | Son Güncelleme : 07.05.2020 - 12:05

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