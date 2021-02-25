Bu mantar altın değerinde: Kilosu 3-4 bin lirayı geçiyor

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde laboratuvarında yetiştirilen ‘reishi mantarı’ altın değerinde... Uzak Doğu’da bilinen, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bu mantar, çok sert olduğu için yenemiyor ancak çayı yapılıyor ya da kahvelere ekleniyor. Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, ‘‘Bağışıklığı güçlendiren bu mantarın kilosu 3-4 bin lirayı geçiyor’’ dedi.

ntv.com.tr 25.02.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 12:17

DİĞER VİDEOLAR