Bu motosikletin dünyada benzeri yok

Ankara'da deri tasarımcısı Erkan Bostancı oluşturduğu ilginç tasarımlı motosikletiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Motosiklette bulunan her bir detayı kendi el emeğiyle oluşturdu. Gerçek tüfek dipçiğinden şemsiye bile yapan Bostancı, yine kendi tasarımı olan maske ve kaskı da bulunuyor.
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NTV 10.04.2021 - 14:05| Son Güncelleme : 10.04.2021 - 14:25
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